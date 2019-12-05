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Александр Беглов: На социальную инфраструктуру до 2025 года Петербургу нужно заработать 630 млрд рублей

На социальную инфраструктуру до 2025 года городу необходимо заработать до 630 млрд рублей. Об этом заявил на XVII Съезде строителей Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов.

«Если подводить итоги, то сегодня имеет место дисбаланс между жилищной и социальной застройкой. От нормы нам не хватает 37 тыс. мест в детских садах и 26 тыс. мест в школах, 9 тыс. посещений в смену — это то, что касается поликлиник»,— уточнил господин Беглов.

По его словам, до 2025 года общее количество разрешений на строительство составляет 25,5 млн кв. м жилья. «Для того чтобы нам достичь нормативов, надо построить 189 объектов социальной инфраструктуры. Чтобы их построить, город должен заработать 310 млрд рублей. А если посчитать и средства на инженерную инфраструктуру, включая транспортную, то это еще 320 млрд рублей»,— отметил губернатор.

Таким образом, общий объем необходимых средств на финансирование социальной инфраструктуры, по словам Александра Беглова, составляет 620-630 млрд руб.

Мария Кузнецова


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