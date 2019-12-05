«Росатом» рассказал жителям Новоуральска, почему в город везут урановые отходы

В Новоуральске прошла встреча представителей предприятий госкорпорации «Росатом» с общественными организациями, посвященная ввозу на Урал урановых отходов из Германии. На ней «Росатом» представляли первый вице-президент АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин и гендиректор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов. От общественности присутствовали представители союза молодежных организаций Новоуральска, «Офицеров России», совета ветеранов, а также почетные граждане. Всего около 60 человек.

Напомним, о ввозе в Россию из Германии урановых отходов последний месяц сообщают активисты «Greenpeace Россия». По их данным, 18 ноября из ворот обогатительного предприятия компании Urenco в Гронау (Германия) вышел железнодорожный состав с 600 т урановых «хвостов». Он должен был приехать в Нидерланды, затем морем отходы должны были доставить в Санкт-Петербург, далее — по железной дороге в Новоуральск.

По словам представителя «Росатома», урановые отходы везут в Новоуральск, так как это позволяют «мощности разделительного производства» и «наиболее эффективно процессы переработки осуществлять на комбинате». Представители госкорпорации пояснили, что по законам России, обедненный уран не относится к радиоактивным отходам, если его можно переработать. Предполагается, что около 10-15% полезных веществ, которые будут отжаты из привезенного урана, отправят обратно в компанию Urenco (Германия), а оставшееся будет храниться в Новоуральске около 5-10 лет.

«В Новоуральске крупнейшее разделительное предприятие, у Urenco ограничены мощности — они не могут перерабатывать урановые отходы в большом объеме. Поэтому от нас им нужен обогащенный продукт, полученный по нашей технологии. Мы просто имеем некое экономическое преимущество за счет объема и повышенной эффективности»,— пояснил господин Зарубин.

Участников встречи больше всего интересовал объем ввезенных отходов, сумма заключенного контракта и иные подробности. Однако представители предприятия отказались отвечать, сославшись на коммерческую тайну.

Анастасия Реутова