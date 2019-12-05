«Телеком групп» откроет предприятие под Белгородом к концу года

Белгородское ООО «Телеком Групп» Владимира Харта планирует запустить первую очередь предприятия по производству телекоммуникационного оборудования в Шебекинском районе в конце декабря 2019 года. Об этом сообщили в департаменте экономразвития Белгородской области. «В настоящее время выполнены работы по оборудованию помещений современными металлообрабатывающими станками, установлена покрасочная линия, проведены ремонт помещений и благоустройство территории»,— уточнили в департаменте. Общие затраты на оорганзацию производства составили 60 млн руб.

Напомним, общество выкупило под проект складские помещения бывшего сахарного завода в селе Новая Таволжанка Шебекинского района в 2018 году. Компания с 2010 года поставляет климатические шкафы, металлическую мебель, сейфы и боксы для прокладки сетей «крупнейшим операторам связи в России и СНГ», уточняли тогда в облправительстве. Продажи кгомпании выросли с 2014 года в 2,5 раза, что и вынудило компанию расширять производство. Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Объем инвестиций ранее оценивался в 100 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Телеком Групп» было зарегистрировано в Белгороде в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., единственный учредитель — Владимир Харт. Выручка в 2016 году составила 116,6 млн руб., чистая прибыль — 6,27 млн руб., более поздние финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Артем Махонин.

Валерия Розбот