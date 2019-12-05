В Орле пройдут публичные слушания по реконструкции сквера Ермолова

16 декабря в 16.00 в большом зале мэрия Орла пройдут публичные слушания по изменению архитектурного облика сквера генерала Алексея Ермолова, сообщили в пресс-службе мэрии Орла. Кроме того, на слушаниях рассмотрят перспективы развития сквера Владимира Маяковского, сквера Николая Лескова и входа на Ленинский мост. «Главная идея проекта благоустройства выделенной территории заключается в создании единого пешеходного пространства, отражающего и подчеркивающего монументальный характер места»,— поясняют в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что ранее концепция концепция реконструкции сквера Ермолова вызвала одиночные протесты и бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками. Из-за этого город рисковал потерять 150 млн руб. от Сбербанка, которые финогранизация планировала направить на строительство в облцентре «сухого фонтана» — их банк в течение нескольких лет финансирует и открывает в разных городах России. В июле Андрей Клычков встретился и обсудил проект по благоустройству территории с горожанами в сквере, пообещав учесть их мнение. Позднее депутаты горсовета Орла на внеочередном заседании одобрили проведение реконструкции сквера вместе со строительством сухого фонтана.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот