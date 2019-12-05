Подслушано полицией

В Новосибирске начался суд над бывшим оперативником управления экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Евгением Пушкаревым. Следственными органами он обвиняется в злоупотреблениях полномочиями и незаконном сборе сведений о частной жизни: как указывается в деле, по просьбе совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева полицейский собирал информацию на его оппонентов в корпоративном споре. В августе Евгений Пушкарев, уволенный из органов по компрометирующим основаниям, пытался через суд добиться восстановления на работе и выплаты солидной компенсации, но в этом ему отказали.

В Новосибирске в четверг прошло первое судебное заседание по делу бывшего борца с коррупцией Евгения Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и сборе информации о личной жизни граждан (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Об этом “Ъ” рассказала помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

На капитана Пушкарева силовики вышли во многом случайно. Осенью 2018 года полицейские задержали совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева. Предпринимателя обвинили в вымогательстве у бывших деловых партнеров около 20 млн руб., а также в организации поджогов их имущества — автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и двух кофеен.

В телефоне бизнесмена следователи нашли переписку с капитаном полиции Пушкаревым, который в списке контактов был записан как «Женя друг».

По версии следствия, по просьбе Анвара Пириева полицейский собирал информацию на его оппонентов в корпоративном конфликте за товарный знак Traveler’s Coffee. Спор за право использования бренда стоимостью примерно 40 млн руб. слушался в Арбитражном суде Москвы. Как указывается в деле, с августа 2016 по сентябрь 2017 года борец с коррупцией трижды получал в служебных базах МВД сведения на интересовавших господина Пириева лиц. Через мессенджер WhatsApp полицейский отправил ему их фотографии, серии и номера паспортов, водительских прав, адреса регистрации, контактные телефоны. В частности, Анвара Пириева интересовала информация о новосибирских адвокатах Ирине Гребневой и Анне Войцехович, которые представляли в судах интересы его конкурентов в борьбе за бренд.

Как указывается в деле, информацией с совладельцем Traveler’s Coffee Анваром Пириевым офицер МВД делился, чтобы сохранить с ним дружеские отношения.

Факт коррупции следствию доказать не удалось.

26 декабря 2018 года Евгения Пушкарева задержали, суд Центрального района Новосибирска отправил его под домашний арест. С предъявленным обвинением он не согласился. Давать показания полицейский отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Еще до завершения расследования капитана уволили из органов с формулировкой «за совершение порочащего поступка». Летом 2019 года бывший борец с коррупцией предъявил иск ГУ МВД по Новосибирской области. В нем он потребовал признать приказ о его отставке незаконным, восстановить в должности и выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. руб. Суд ему в этом отказал. В октябре прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу.

В первый день уголовного процесса экс-полицейский заявил о своей невиновности. Свою позицию он намерен изложить в самом конце судебного разбирательства, после допроса свидетелей и исследования письменных материалов дела.

Константин Воронов, Новосибирск