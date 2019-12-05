Юридическая функция в компании: инструкция для собственников и руководителей Получите инструменты для улучшения качества юридической работы в организации

В программе:

Способы правового обеспечения бизнеса (при наличии внутренних юристов и их отсутствии). Организация эффективной юридической службы.

Алгоритм правильной постановки задач юристам и контроль за их исполнением. Делегирование юридической функции в организации.

Стандарт эффективной судебной работы на предприятии. Предупреждение и профилактика разбирательств.

Анализ инструментов и поведенческих навыков для минимизации правовых рисков.

Обсуждение практических кейсов по разрешению правовых проблем и споров (в т.ч. с контролирующими органами) на предприятии.

Ожидаемые результаты:

Формирование представления о способах организации правовой работы на предприятии для различных случаев (в организациях наличием с юридического отдела/юриста и в организациях, где внутренние юристы отсутствуют). Представление о сферах юридического контроля для безопасного и эффективного ведения бизнеса. Понимание навыков, необходимых для разрешения спорных ситуаций. Получение инструментов по улучшению качества юридической работы в организации. Спикеры:

Ковалев Евгений Борисович, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро "КРП".

Член Общественного экспертного совета по правам предпринимателей по Челябинской области. Член Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association.

Туманова Екатерина Андреевна, адвокат, руководитель Судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро "КРП".

Член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Дата и время проведения: 11 декабря 2019 г., 17:30-19:30.

Место проведения: МВА-Центр ЮУрГУ, ауд. 001

Заявку на участие можно оставить на сайте.

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