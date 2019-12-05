Автостраховщики отрицают информацию о резком росте тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценку «Известий», данную со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной «автогражданке». РСА заявляет, что не делал таких оценок, а приведенная в СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой манипулировать общественным мнением и требует их опровержения.

Как сообщал РСА, реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев текущего года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживают 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями.

Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата выросла на 2,7% — с 66,3 тыс. до 68 тыс. руб. А 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительном росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%.

О реформе ОСАГО читайте в публикации “Ъ” «В ОСАГО заканчивается сезон скидок».