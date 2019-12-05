Страховщики рассказали о возможном росте тарифов ОСАГО

Тарифный коридор по полисам ОСАГО могут расширить на 30% вверх и вниз, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). Ранее Госдума отложила рассмотрение законопроекта Минфина о втором этапе реформы ОСАГО, а депутаты предложили свой вариант документа.

ЦБ и Минфин предлагали увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью в четыре раза, до 2 млн руб., отказаться от коэффициента территории и мощности двигателя при расчете тарифа. Также предлагалось ввести коэффициент, который учитывал бы нарушения ПДД и манеру вождения. Страховщикам предлагали расширить тарифный коридор сначала на 40%, потом на 30% и в итоге перейти на индивидуальную тарификацию для автовладельцев. Рассмотрение этого документа отложили из-за опасений роста стоимости полиса ОСАГО.

В новом законопроекте депутатов Госдумы предлагается оставить повышение коэффициента за нарушение ПДД, но убрать повышение лимитов выплат. По данным РСА, также предлагается отменить коэффициент по мощности двигателя. «При этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз. Предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. Этот коэффициент, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД»,— сказали «Известиям» в РСА.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «В ОСАГО заканчивается сезон скидок».