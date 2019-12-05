Проезд по МЦД вновь станет платным с 9 декабря

Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) необходимо будет оплачивать с 9 декабря, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК). Оплатить проезд можно будет как картой «Тройка», так и льготными социальными картами.

«Финальное полномасштабное тестирование билетной системы начинается 5 декабря, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы»,— отметили в пресс-службе. Тестирование начнется на Белорусском вокзале и пройдет в три этапа на Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском направлениях.

В сообщении пресс-службы также говорится, что в выходные на всех станциях на турникетах будут последовательно закрываться створки. «Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту — "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний. На таких станциях будут находиться сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им в случае, если у них не будет при себе подходящей карты»,— сообщили представители ЦППК.

Два Московских центральных диаметра были запущены 21 ноября. В связи с многочисленными сбоями в работе МЦД 24 ноября проезд по ним сделали бесплатным на две недели.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД — в интервью “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».

О стоимости проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».