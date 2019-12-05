На всех станциях петербургского метро проходит проверка после сообщения о «бомбах»

Днем в четверг, 5 декабря, сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками проводят проверку на всех 72 станциях петербургского метрополитена. Оперативные мероприятия вызваны очередным анонимным сообщением о взрывных устройствах, якобы заложенных на 22 станциях. В силу того, что названия «заминированных» в письме не обозначены, проверку решено было провести на каждой станции метро.

При этом, как уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен», проводимая проверка никак не влияет на график движения поездов и режим работы станций. Петербургское метро в настоящий момент полностью доступно для пассажиров.

Ранее “Ъ-СПб” писал об очередной волне «заминирований» городских судов Петербурга. Подобные сообщения поступают практически ежедневно в течение последней недели. Кроме судов 5 декабря в городе также эвакуировали несколько торговых центров, школ, музеев, соборов и здание пенсионного фонда. Ни по одному проверенному адресу опасных предметов и взрывчатых веществ найдено не было.