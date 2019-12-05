Суды Петербурга возвращаются к работе после очередных ложных минирований

Петербургские суды возвращаются к работе после очередной серии сообщений о якобы заложенных в их зданиях взрывных устройствах. По состоянию на 14:20 в штатном режиме уже работают эвакуированные ранее Петродворцовый, Невский, Куйбышевский, Смольнинский, Пушкинский и Дзержинский районные суды, а также Горсуд Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отметим, что в этот раз проверка проводилась значительно быстрее и длилась в каждом случае не больше часа. Ни по одному проверенному адресу опасных предметов и взрывчатых веществ найдено не было.

“Ъ-СПб” писал, что петербургские суды из-за сообщений о «минировании» проверяют почти ежедневно. Помимо этого, приходили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях органов госвласти, социальных учреждений и торговых центров.