Удмуртстат: средняя зарплата врачей в регионе превысила 60 тысяч рублей

По итогам января-сентября текущего года средняя зарплата врачей в Удмуртии составила 60,5 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди работников учреждений социальной сферы, науки, государственной и муниципальной форм собственности, сообщает Удмуртстат.

За врачами по уровню зарплат идут работники учреждений общего образования — они получают в среднем 30,8 тыс. руб., средний медперсонал — 30,5 тыс. руб., соцработники — 30 тыс. руб., младший медперсонал — 29,4 тыс. руб., работники учреждений культуры — 29,1 тыс. руб. Меньше всего получают сотрудники дошкольных образовательных учреждений — 27,1 тыс. руб. Отметим, что средняя зарплата по Удмуртии за обозначенный период составляет 33,32 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Удмуртия заняла 56 место по уровню зарплат среди регионов России в 2019 году. Медианная зарплата в республике — чистая зарплата среднестатического работника — составила 26,3 тыс. руб. Доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. в месяц составила 1,6%, с зарплатой ниже 15 тыс. руб. — 15,1%.