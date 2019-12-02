Удмуртия заняла 56-е место по уровню зарплат среди регионов России

Удмуртия заняла 56 место по уровню зарплат среди регионов России в 2019 году. Соответствующее исследование опубликовало «РИА Новости». Самые распространенные зарплаты в республике составляют 18-37 тыс. руб. Медианная зарплата — чистая зарплата среднестатического работника — составляет 26,3 тыс. руб. Доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. в месяц составляет 1,6%, с зарплатой ниже 15 тыс. руб. — 15,1%.

Первые пять мест рейтинга заняли Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская область и Ненецкий АО. Медианная зарплата в этих регионах составляет 78,2 тыс. руб., 75,5 тыс. руб., 66,1 тыс. руб., 65,2 тыс. руб. и 66,8 тыс. руб. соответственно. Доля работающих с зарплатой более 100 тыс. руб. — 32,1%, 31,7%, 27,4%, 26,1% и 25%, с зарплатой менее 15 тыс. руб. — 0,4%, 0,7%, 1,5%, 0,4% и 1,7%. Самые распространенные зарплаты в Чукотском АО находятся в промежутке от 49 до 132 тыс. руб., в Ямало-Ненецком АО — от 48 до 133 тыс. руб., Москве —от 38 до 116 тыс. руб., Магаданской области — от 40 до 106 тыс. руб., Ненецком АО — от 42 до 100 тыс. руб.

На последних местах рейтинга расположились Кабардино-Балкарская республика, Дагестан, Орловская область, Мордовия и Ивановская область. Медианная зарплата в этих субъектах составляет 19 тыс. руб., 19,1 тыс. руб., 22,3 тыс. руб., 20 тыс. руб. и 21,4 тыс. руб. Доля работающих с зарплатой более 100 тыс. руб. — 0,7% в первом и 0,9%, в остальных, с зарплатой менее 15 тыс. руб. — 30,7%, 34,2%, 21,6%, 22,6% и 24,9%. Самые распространенные зарплаты в Кабардино-Балкарии находятся в промежутке от 13 до 29 тыс. руб., в Дагестане — от 11 до 28 тыс. руб., Орловской области —от 15 до 32 тыс. руб., Мордовии — от 15 до 30 тыс. руб., Ивановской области — от 14 до 31 тыс. руб.