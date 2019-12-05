В Петербурге вновь эвакуируют суды

В Петербурге из-за анонимных сообщений 5 декабря вновь прервана работа судов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, эвакуированы сотрудники и посетители Городского суда, Невского, Куйбышевского районных судов. Анонимное сообщение получили и в Петродворцовом суде, но после проверки здания он уже вернулся к работе.

Напомним, что петербургские суды из-за сообщений о «минировании» проверяют почти ежедневно. Накануне эвакуацию проводили в Петродворцовом, Сестрорецком, Выборгском, Октябрьском, Фрунзенском и Невском районных судах, а также в Горсуде Петербурга. Из-за подобных сообщений в городе взрывотехники проверяли несколько торговых комплексов. Опасных предметов и взрывчатых веществ не нашли.