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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Братьев Глушковых экстрадировали из Грузии в Россию

На родине их заочно арестовали в марте 2018 года

В Россию доставлены экс-депутат земского собрания Владимир Глушков и экс-депутат нижегородского парламента Александр Глушков, обвиняемые в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и получении взяток. В ближайшее время их должны привезти в Нижегородскую область для привлечения к уголовной ответственности, сообщает нижегородское следственное управление СК РФ.

Как ранее сообщалось, братья Глушковы были заочно арестованы в России в 2018 году. В августе прошлого года их задержали в Грузии, в апреле 2019 года их отпустили под залог из тюрьмы в Тбилиси в связи с истечением сроков предэкстрадиционного заключения.

Добавим, что в ноябре 2018 года, во время содержания братьев Глушковых в грузинской тюрьме, Служба госбезопасности Грузии (СГБ) арестовала своего сотрудника и адвоката по подозрению в мошенничестве в отношении двух россиян, ожидавших экстрадиции в Россию. Грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщала, задержанные якобы просили $300 тыс. у жены одного из нижегородских депутатов за освобождение из тюрьмы.

Анастасия Еремина


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