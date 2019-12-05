СМИ: Ректора СГПИ проверяют по двум уголовным статьям

В отношении ректора Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ) Людмилы Редько проводится доследственная проверка по признакам состава преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ, сообщает NewsTracker со ссылкой собственнный источник в правоохранительных органах.

«Материалы в отношении Людмилы Редько находятся на рассмотрении у руководства СУ СК РФ по Ставрополью. Ей инкриминируется незаконная организация занятий в корпусах, неуказанных в лицензии», — передает издание слова источника.

Ранее Рособрнадзор указал, что СГПИ нельзя проводить занятия в некоторых зданиях из-за отсутствия специальных условий для инвалидов. Однако занятия в корпусах все равно продолжились. Правоохранители считают, что в этом может содержаться состав преступлений, которые предусмотрены статьями «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ).

Дарья Голякова