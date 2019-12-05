Горсовет Уфы предпринял беспрецедентные меры безопасности на публичных слушаниях по бюджету города-2020

Власти Уфы сегодня предприняли беспрецедентные меры безопасности на публичных слушаниях по бюджету города на 2020 год. Кроме того, что их неожиданно перенесли из Городского дворца культуры, куда имели доступ все желающие слушатели, в здание городского совета, где пропускная система, на улице у входа в здание установили металлодетектор, а сам вход охраняют сотрудники секретариата совета, полиции и Центра общественной безопасности.

При входе в здание установлены металлические ограждения. Вход в здание возможен только по специальному списку, в который включены докладчики. При этом не все заранее записавшиеся были включены в этот список, например, в нем не оказалось координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Ее не пускают в здание. Также не может войти в здание член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Виль Тухватуллин. Активистам, которым отказано во входе, сообщают, что зал переполнен, сервер блокировал заявки, которые направлялись в онлайн.

Журналистам запретили вход в зал, где будут проходить слушания. Для них организован пресс-центр в столовой на первом этаже с бесплатным чаем, кофе и десертами.

О том, с каким скандалом прошли слушания по бюджету Башкирии-2020, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Не время для обсуждений».

Булат Баширов