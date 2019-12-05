Власти Ижевска объявили конкурс на заключение концессии по объектам освещения

Администрация Ижевска объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по объектам наружного освещения, принадлежащих муниципалитету. Срок действия соглашения — 15 лет, минимальная плата концендента — 2,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 декабря 2019 года по 21 января 2020 года. Каждый заявитель должен представить задаток в 30 млн руб. Конверты с заявками вскроют 24 января 2020 года, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями осуществят 6 мая 2020 года. В случае если два или более предложений содержат равные наилучшие условия, то победителем признается участник, раньше других представивший предложение. Протокол о результатах конкурса подпишут 22 мая 2020 года. Срок подписания концессионного соглашения — 14 июля 2020 года.