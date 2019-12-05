«РВК-Воронеж»: лаборатория очистных сооружений расширяет сферу деятельности

Фото: РВК-Воронеж

Лаборатория очистных сооружений «РВК-Воронеж» проводит комплексный мониторинг состава сточных вод, сбрасываемых в систему централизованного водоотведения. Услугой лаборатории могут воспользоваться предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, которые разрабатывают и утверждают программы производственного экологического контроля (ПЭК).



«Производственный экологический контроль осуществляется в целях выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов. При этом одним из требований программы ПЭК является указание сведений о лабораторном контроле, который должен проводиться аккредитованными организациями. Наша лаборатория соответствует необходимым критериям и может выполнить комплексное исследование сбрасываемых стоков, оформив протокол результатов количественного химического анализа», - сообщила начальник лаборатории очистных сооружений «РВК-Воронеж» Ирина Попова.

Лаборатория очистных сооружений получила бессрочный аттестат Федеральной службы по аккредитации и может проводить исследования не только сточных вод, но и поверхностных водоемов и активного ила. Она располагает современным оборудованием, позволяющим осуществлять точные и селективные методы анализа.

Применяемые в лаборатории методы позволяют определить содержание в сточных водах более 23 ингредиентов, в том числе нефтепродукты, цинк, никель, жиры. При необходимости специалисты проведут отбор проб непосредственно на объекте. Чтобы получить эту услугу, можно обратиться «РВК-Воронеж» по телефону 206 77 07 (добавочный в тоновом режиме 1252) или направить заявку в свободной форме по адресу. Более подробная информация на официальном сайте предприятия.