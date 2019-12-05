Bentley сделала Continental GT в честь рекорда Пайкс-Пик

Гоночный Bentley Continental GT и Bentley Continental GT Limited Edition. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Limited Edition. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Limited Edition. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Limited Edition. Фото: Bentley

Автомобиль окрашен в эксклюзивный цвет Radium (доступна и черная версия) и дополнен черными акцентами на кузове и особым аэродинамическим обвесом. Машина получила 22-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero Colour Edition, тормозные суппорта цвета Acid Green и решетку радиатора с числом «100», символизирующим вековой юбилей британского автопроизводителя.

Салон получил отделку черной алькантарой с контрастной прострочкой Radium, декоративные панели из углепластика, а со стороны пассажира изображена схема трассы на Пайкс-Пик с указанием рекордного результата Bentley Continental GT. Также купе отличается вышитыми логотипами гонки на креслах, особыми накладками на пороги и динамики акустической системы.

Технически Limited Edition не отличается от базового купе и оснащается 635-сильным 6-литровым W12, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. На аналогичной машине многократный победитель гонки на Пайкс-Пик американец Риз Миллен в 2019 году прошел 19,99 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору за 10:18.488, превзойдя прежнее достижение на восемь секунд и установив новый рекорд заезда для серийных автомобилей.