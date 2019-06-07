Bentley презентовала купе Continental GT для гонки на Пайкс-Пик

Компания Bentley презентовала купе Continental GT для участия в гонке на Пайкс-Пик в 2018 году, которая пройдет 30 июня.

Автомобиль подготовлен заводским подразделением Bentley Motorsport и заявлен для участия в классе серийных автомобилей, что подразумевает минимальные доработки. Купе окрашено в кислотно-желтый цвет и получило особую ливрею, в которой схематично показана трасса гонки, а также обыграно 100-летие британского автопроизводителя.

Гоночный Continental GT оснащен каркасом безопасности, системой пожаротушения, спортивными сиденьями, многоточечными ремнями. Единственной доработкой по технической части стала система подачи обогащенного кислородом воздуха в шлем гонщика.

Пилотом Bentley Continental GT с 635-сильным 6-литровым твин-турбо W12 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом станет американец Риз Миллен — многократный победитель гонки на Пайкс-Пик, перед которым поставлена задача установить рекорд трассы в классе серийных спорткаров.

Напомним, в 2018 году господин Миллен за рулем 600-сильного кроссовера Bentley Bentayga установил новый рекорд Пайкс-Пик в своем классе. Популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb проходит ежегодно в Колорадо и представляет собой 19,99 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору. На ней участники, среди которых и заводские команды автопроизводителей, соревнуются в скорости прохождения.