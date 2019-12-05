Лукашенко заявил об «антибелорусском давлении» на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об «антибеллорусском давлении», которое, по его мнению, оказывается на президента России Владимира Путина. По словам господина Лукашенко, давление исходит от ближнего окружения господина Путина.

«На президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского»,— сказал господин Лукашенко во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики (цитата по БелТА).

Во время выступления глава государства также рассказал, что Белоруссия не будет входить в состав любой другой страны, «даже братской России». По его словам, вопрос о «дорожных картах» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства находится в завершающей стадии.

О том как Россия и Белоруссия 20 лет интегрировались в рамках Союзного государства,— в материале журнала «Огонек» «Союз нерешимый».