Дорога в обход Павловска и Лосево под Воронежем достроена

В Воронежской области завершилось строительство дороги в обход Павловска и Лосево, сообщило Defacto. Новый участок трассы М4 «Дон» длиной 85 км хотят открыть в первом квартале 2020 года, отметило издание со ссылкой на председателя правления «Автодора» Игоря Астахова. Сейчас решается вопрос, касающийся переключения газопровода.

Напомним, дорога пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов. Необходимость в ней поясняется регулярными заторами возле Лосево. Изначально стоимость строительства ранее оценивалась примерно в 62 млрд руб., но в начале 2018-го стало известно, что сумма возрастет почти в четыре раза. Проект реализует «Трансстроймеханизация».

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье”.