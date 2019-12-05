05 декабря, четверг
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Глава Ижевска раскритиковал работу дорожных служб при уборке снега

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев раскритиковал работу дорожных служб. Он опубликовал видео-отчет, в котором оценил состояние дорог, на своей странице во «ВКонтакте».

«На примере улицы Коммунаров демонстрирую три основных недостатка при зимней уборке. Первое — заезд во двор, сейчас не такой безобразный, но уже первые симптомы того, как не должно быть на лицо. Это говорит о том, что синхронизация "управляек" и работа дорожных служб страдает. А вот пример заужений, с которыми уже сейчас нужно бороться, иначе к концу зимы это будет совсем отвратительно»,— заявил господин Бекмеметьев в видео.

Напомним, что прошлой зимой глава Ижевска также критиковал специалистов технадзора службы благоустройства и подрядчиков за заужение проезжих частей при уборке снега. Он заявлял, что сотрудников технадзора лишат премий, а к подрядчикам применят санкции.

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