Виктор Бут: заключенные в США делают детали для ракет «Томагавк»

Осужденный в США на 25 лет россиянин Виктор Бут рассказал о труде заключенных по сбору комплектующих по оборонным заказам. В интервью «РИА Новости» он сообщил об изготовлении в федеральной тюрьме Мэрион, где он отбывает срок заключения, деталей для дозвуковых крылатых ракет «Томагавк».

«Большинство работающих заключенных в Мэрионе заняты в производстве комплектующих для ракет "Томагавк", здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверное, они и летают через раз»,— сказал Виктор Бут. По его словам, после выхода на свободу люди не могут устроиться на работу на основной завод комплектующих этих ракет из-за судимости.

В интервью агентству господин Бут также рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По его мнению, он «вернул нам государство, вернул нам хребет, который заживо выдернут из наших спин в начале и середины 90-х». Что касается политики в США, то, по мнению заключенного россиянина, там может начаться гражданская война из-за противостояния сторонников и противников президента Дональда Трампа.

Предпринимателя Виктора Бута задержали в 2008 году. В 2012 году его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в материальной поддержке терроризма и в незаконном обороте портативных ракет «земля-воздух». Он свою вину не признает. На настоящий момент он отбыл в тюрьмах Таиланда, откуда его экстрадировали, и США 11 лет.

Подробнее о деле Виктора Бута — в материале “Ъ” «Виктору Буту зачитали его 25 лет».