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Петербургские суды вернулись к работе после очередной волны «заминирований»

Суды Петербурга возвращаются к работе после очередной волны массовых эвакуаций в среду, 4 декабря. В настоящий момент проверки завершены в Петродворцовом, Сестрорецком, Выборгском, Октябрьском, Фрунзенском и Невском районных судах, а также в Горсуде Петербурга. Опасных предметов и взрывчатых веществ в зданиях не найдено, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, что волна «заминирований» в Петербурге продолжается с минувшего четверга. Помимо судов похожие сообщения ежедневно также приходят в торговые центры, а также в учреждения госвласти и социальные учреждения. Ни в одном случае взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.

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