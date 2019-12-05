Александровские ворота в Петербурге сданы в аренду на 49 лет

Смольный сдал в аренду объект культурного наследия регионального значения «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на улице Химиков ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов». Как сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений, срок аренды составляет 49 лет.

Памятник передан на инвестиционных условиях, по программе «Аренда памятника за 1 рубль». В соответствии с условиями договора, Александровские ворота должны быть восстановлены в течение первых семи лет. Арендная плата на период восстановления памятника составит 6,3 тыс. руб. в месяц. После восстановления ворот — 1 руб. за «квадртат» площади объекта в год.