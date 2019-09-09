В Новосибирске потребовали запретить концерт «Ленинграда»

Группа жителей Новосибирска провела в центре города пикет, на котором потребовали запретить грядущий концерт группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в столице Сибири, передает корреспондент “Ъ-Сибирь”. В согласованной с городскими властями акции, прошедшей вечером 9 сентября на площади Ленина рядом с мэрией, участвовали четыре человека.

Предполагается, что концерт группировки «Ленинград» пройдет вечером 23 октября на площадке ледового дворца «Сибирь». По мнению пикетчиков, проведение концерта «Ленинграда» нельзя допустить из-за «пропаганды алкоголя, табака, наркотиков, свободных отношений и пошлости, аморального поведения», а также из-за «распространения ненормативной лексики». «Свобода слова не должна означать свободу мата. Однако можно сделать вывод, что некоторые чиновники лоббируют продвижение в массовое сознание культуры употребления наркотиков, алкоголя и ненормативной лексики»,— говорится в листовках, раздаваемых на пикете.

Инициативная группа планирует подать заявление в прокуратуру, сообщил “Ъ-Сибирь” директор общественной организации «Трезвый город» Николай Федосеев, выступивший организатором пикета в частном порядке. Активисты также призывают общественников, деятелей культуры и управленцев «оценить происходящее» и «приложить усилия, чтобы не допустить нравственное растление тысяч новосибирцев на крупнейшей муниципальной площадке города».

Напомним, это не первая попытка запретить в Новосибирске концерт «Ленинграда». В 2016 году православные активисты требовали от городских властей отменить концерт группы из-за обилия в песнях матерных слов и «пропаганды алкоголизма». Тем не менее, «Ленинград» собрал аншлаг в столице Сибири и не отказался от матерных текстов.

Позднее православный активист Юрий Задоя инициировал судебное разбирательство в отношении компании-организатора концерта «Ленинграда». За нецензурную брань со сцены лидера группы Сергея Шнурова новосибирский суд оштрафовал компанию на 40 тыс. руб.

Подробнее о судебном процессе читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Три буквы закона»

Илья Галагуз, Оксана Павлова