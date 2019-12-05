Суд решает, где рассматривать ходатайство об аресте вчерашнего стрелка

Следователь СУ СКР по Пермскому краю обратился в Орджоникидзевский суд Перми с ходатайством об аресте безработного Дмитрия Коростелева, застрелившего вчера женщину и ранившего еще двух человек.

По данным “Ъ-Прикамье”, суд в настоящее время решает, где будет проходить заседание. Дело в том, что Дмитрий Коростелев пока находится в больнице на Гайве, и врачи должны дать заключение — сможет ли он присутствовать в суде. Обвинение ему пока не предъявили, он находится в статусе подозреваемого.

50-летний безработный житель Перми Дмитрий Коростелев вчера около четырех часов утра несколько раз выстрелил из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу, застрелил женщину и ранил мужчину. При задержании он ранил водителя наряда Росгвардии.

СУ СКР возбудило уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений и покушения на убийство. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте Дмитрия Коростелева.

Дмитрий Коростелев ранее был судим за хранение наркотиков, осужден в 2014 году, но год спустя освободился из колонии по УДО.