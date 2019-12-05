В Москве по подозрению в причастности к терроризму арестованы девять человек

Мещанский районный суд Москвы арестовал девять выходцев из стран СНГ по подозрению в участии в террористической организации, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации)»,— сказал источник. Он добавил, что все арестованные состоят террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Напомним, во вторник сотрудники ФСБ и МВД России в Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых активных членов «Хизб ут-Тахрира». Среди задержанных, по данным ФСБ, есть как россияне, так и граждане стран Центрально-Азиатского региона.