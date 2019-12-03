ФСБ сообщила о задержании главарей «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

Сотрудники ФСБ и МВД России в Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых активных членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ). Среди задержанных, по данным ФСБ, есть как россияне, так и граждане стран Центрально-Азиатского региона.

«Установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров МТО (международных террористических организаций.— “Ъ”) задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти»,— сообщила спецслужба (цитата по «Интерфаксу»). По данным ФСБ, они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов, находящихся в России, на конспиративных собраниях.

Кроме того, на местах жительства задержанных были изъяты запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.