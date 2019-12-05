Экс-директор «Ювелиров Урала» попросила суд исключить из конкурсной массы коттедж в Рассохе

Дочь экс-депутата госдумы РФ Валерия Язева Светлана потребовала в суде исключить из конкурсной массы дом площадью 237,4 кв. м и расположенный под ним земельный участок площадью 1,9 тыс. кв. м в поселке Рассоха Свердловской области. Заседание по делу назначено на 23 декабря.

Напомним, 30 июля суд признал Светлану Язеву банкротом и ввел процедуру реализации имущества. С заявлением о ее банкротстве в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 169,4 млн руб. весной в суд обратился Сбербанк. Также банкротами признаны сам Валерий Язев и его супруга Валентина Морозова. Ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй».

Отметим, что ранее суд вернул в конкурсную массу Светланы Язевой квартиру площадью 118 кв. м на ул. Юмашева, д. 15. В августе 2017 года Светлана Язева подарила эту квартиру своей дочери Валерии. Однако финансовый управляющий Юлия Устимова добилась в суде признания сделки недействительной.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, по закону в конкурсную массу гражданина-банкрота не включается единственное жилье. «При наличии нескольких вариантов места жительства должника, суд на свое усмотрение определяет, какое жилье будет соответствовать уровню дохода должника, его потребностям и семейному положению с учетом соблюдения баланса интересов кредиторов. Например, суд не оставит роскошное жилье и примет решение о его реализации, даже если оно будет единственным, при этом выделит должнику необходимую сумму от его реализации на покупку достойного жилья, которое будет для должника единственным», — отмечает юрист.

Алексей Охлопков