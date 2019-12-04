Суд вернул в конкурсную массу дочери экс-депутата Валерия Язева элитную квартиру

Свердловский арбитражный суд решил вернуть в конкурсную массу Светланы Язевой, дочери экс-депутата госдумы РФ Валерия Язева, квартиру площадью 118 кв. м на ул. Юмашева, 15. В августе 2017 года Светлана Язева подарила эту квартиру Валерии Язевой. Однако финансовый управляющий госпожи Язевой Юлия Устимова потребовала в суде признать сделку недействительной.

Напомним, 30 июля суд признал Светлану Язеву банкротом и ввел процедуру реализации имущества. С заявлением о ее банкротстве в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 169,4 млн руб. весной в суд обратился Сбербанк. Также банкротами признаны сам Валерий Язев и его супруга Валентина Морозова. Ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». «Для Язевой С.В. являлась совершенно очевидной невозможность исполнить взятые на себя обязательства, поэтому отчуждение ею имущества (дарение квартиры) имело единственную цель – предотвратить неизбежное обращение взыскания на зарегистрированное за должником недвижимое имущество», — указал в определении суд.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, решение суда достаточно аргументированное и соответствует параметрам, установленным законом о банкротстве по оспариванию подобного рода сделок. «Однако в судебной практике имеются противоположные решения с учетом обстоятельств, которые в данном деле либо не были установлены, либо замалчиваются. Например, основанием для отказа в признании недействительными подобных сделок по дарению может быть факт единственного жилья для одаряемого (суды в таких случаях применяют имущественный иммунитет). Нет смысла оспаривать сделку и применять последствия недействительности, если актив поступит в конкурсную массу, но будет из нее исключен как единственное жилье. Поэтому суды изначально отказывают в оспаривании подобных сделок в случае единственного жилья у одаряемого», — отмечает юрист.

Алексей Охлопков