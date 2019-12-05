Американский бизнес попросил власти РФ отказаться от госрегулирования цен в отелях

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко направил обращение в правительство РФ с негативной оценкой практики госрегулирования цен на гостиничные номера в дни проведения крупных международных событий, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с документом. АТП просит не применять госрегулирование цен как на период ЧЕ-2020, так и во время проведения любых других будущих международных мероприятий.

В октябре ведомства подготовили проект постановления правительства, устанавливающий предельные цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга на время проведения ЧЕ-2020. «Считаем, что создание прецедента государственного регулирования целой отрасли приведет к ухудшению инвестклимата РФ»,— написал господин Родзянко.

Ранее санкт-петербургское отделение Американской торговой палаты в России предложило Минэкономики отказаться от регулирования стоимости гостиничных услуг в период чемпионата Европы по футболу 2020 года и других крупных международных событий. Законопроект, подготовленный ведомством, ограничивает цены в отелях не только в дни матчей, но и на большую часть высокого сезона, в том числе на период Петербургского международного экономического форума.

Подробнее — в публикации “Ъ-СПб” «Отельеры постоят за ценой».