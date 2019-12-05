В кредит с пробегом

Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин. И именно автомобили с пробегом выступают драйвером рынка автокредитования. В ноябре, по данным «Автостата», продажи таких машин в кредит выросли на 15% в штуках и на 25% в деньгах.

За первое полугодие 2019 года продажи новых автомобилей в кредит в количественном выражении выросли на 12%, подержанных машин — на 33%, подсчитали в аналитическом центре АГ «Авилон». В автодилере связывают рост продаж в кредит с увеличением стоимости автомобилей, появлением на рынке более выгодных предложений при покупке автомобиля в кредит и снижением кредитной ставки на поддержанные машины практически в два раза.

По данным «Автостата» (использует информацию по 18 банкам, доля выдач которых составляет около 75% по Национальному бюро кредитных историй, НБКИ), в ноябре число автокредитов упало на 2,4%, при этом в рублях выдачи выросли на 7,3%.

По новым автомобилям в количественном выражении продажи в кредит упали на 8%, а в деньгах, наоборот, выросли на 4%.

Сергей Удалов из «Автостата» поясняет, что плюс в деньгах обеспечивается ростом цен на автомобили. В сегменте машин б/у положительная динамика как в штуках (на 15%), так и в деньгах (на 25%). Средняя величина кредита на новые автомобили выросла на 13%, в сегменте машин с пробегом — на 8%.

О росте доли автокредитов в продажах говорят в ГК «Автоспеццентр» (АСЦ). По словам директора департамента финансовых услуг дилера Дмитрия Молькова, в 2019 году она увеличилась на 11 п.п., до 55%. АСЦ начал более активно использовать кредит как инструмент продажи автомобиля, в том числе более дорогих моделей и комплектаций, отмечает он. В дилере видят высокий интерес клиентов к кредитным программам со специальными условиями от автопроизводителей, «которые зачастую выгоднее для клиента, чем покупка за наличный расчет». Средняя стоимость продаваемого в кредит автомобиля растет, причем быстрее, чем стоимость автомобилей, подчеркивает господин Мольков, а средняя сумма кредита за год выросла более чем на 15%.

Средняя цена автомобилей, приобретаемых с помощью кредитов, по подсчетам «Авилона», в массовом сегменте увеличилась на 18,6%, в премиум-сегменте — на 10,6%, в люкс — на 17,6%.

При покупке автомобиля с использованием заемных средств клиенты предпочитают более «богатое» оснащение автомобиля, чем при покупке за наличные, говорят в «Авилоне». Также увеличилась и средняя сумма кредита в массовом и премиум-сегментах — на 15,4% и 9% соответственно, что связано с уменьшением размера первоначального взноса. Все чаще покупатели приобретают автомобиль в кредит с минимально допустимым первоначальным взносом или в счет сданного авто по программе трейд-ин, отмечают в дилере.

Сергей Удалов поясняет, что при покупке автомобиля в кредит клиент часто выбирает более дорогой автомобиль, так как разница в платеже составляет несколько тысяч рублей, тогда как при единовременной оплате наличными он выбрал бы более дешевую комплектацию.

По данным НБКИ, в январе—октябре сумма автокредитов выросла на 18,4%, до 598,5 млрд руб. Самые большие объемы выдач приходились на Москву (68,3 млрд руб.), Московскую область (45,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (почти 44,3 млрд руб.), Татарстан (25,4 млрд руб.) и Краснодарский край (23,4 млрд руб.). Наибольший рост объемов автокредитов показали Калужская (38,9%), Волгоградская (38,3%) и Рязанская (36,5%) области, а также Красноярский край (36,3%) и Тульская область (31,5%). Гендиректор НБКИ Александр Викулин отмечал, что, помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация госпрограмм льготного автокредитования.

Но доля автокредитов с господдержкой в первом полугодии 2019 года, по подсчетам «Авилона», упала в два раза из-за ограниченного выбора автомобилей, попадающих под условия программы. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки с 2015 года предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%). В 2019 году цена автомобиля, который можно приобрести по программам льготного кредитования, была снижена с 1,45 млн руб. до 1 млн руб. В итоге спектр участвующих моделей значительно сократился, и господдержка в основном была направлена на машины АвтоВАЗа Lada. В банках признавали, что по другим программам кредитования популярностью пользуются, наоборот, иномарки. Такие условия сохранены и на 2020 год.

Самыми популярными моделями, приобретаемыми в кредит, в «Авилоне» среди автомобилей массового сегмента стали Hyundai Creta и Hyundai Solaris, занимающие четвертую и пятую строчку в топ-25 бестселлеров российского авторынка январе—октябре, а также Volkswagen Teramont, Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Tiguan.

Последние две модели занимают 6-ю и 9-ю строчку в рейтинге самых продаваемых моделей. В премиальном сегменте в кредит покупают чаще всего Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz E-класс, Mercedes-Benz А-класс, BMW 3-й серии, BMW 5-й серии, BMW Х3, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Audi Q5, Audi A4, Audi Q7. Среди люксовых автомобилей с помощью заемных средств чаще всего приобретают автомобили Bentley Bentayga, Bentley Continental GT, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith и Aston Martin Vantage.

Автокредиты продолжают оказывать основную поддержку отрасли, отмечает директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский: «Активизировались как автопроизводители, так и кэптивные банки, с ними связанные. Их совместные действия позволили сохранить объемы кредитования на прежнем уровне». При этом главным драйвером роста автокредитования в 2019 году стал сегмент подержанных машин, заключил он.

Сергей Удалов отмечает, что доля кредитов в автопродажах выше в месяцы, когда действует программа льготного кредитования. В среднем за 9 месяцев она составляет 45,7% по новым автомобилям. При этом, когда прекращаются выдачи кредитов с господдержкой, более активно растут выдачи в сегменте машин с пробегом, говорит эксперт. По подержанным автомобилям доля автокредитов в продажах пока совсем небольшая, продолжает он, и потенциал для ее роста огромен.

Ольга Никитина