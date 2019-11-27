Льготные автокредиты оставят на Lada

Правительство сохранило на 2020 год прежние условия для пользователей программ льготного автокредитования. По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему будут доступны только машины с ценой не более 1 млн руб. В 2019 году такое ограничение привело к тому, что господдержка была направлена в основном на машины Lada. Размер скидок по программе также не изменится, составив 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока. На такую поддержку в бюджете выделено 10,5 млрд руб.

Правительство утвердило новый порядок доступа кредитных организаций к господдержке спроса на автомобили. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых банки с 2015 года предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%).

Выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета, в котором на эти цели в 2020 году заложено 10,5 млрд руб.

Согласно постановлению от 23 ноября, размер скидок остался фиксированным и все также составляет 10% и 25% соответственно.

Не изменилась и максимальная стоимость приобретаемого в рамках программы автомобиля — 1 млн руб. На этом уровне ограничение по цене было установлено в 2015 году, затем она планомерно повышалась, но в 2019 году была вновь снижена с 1,45 млн руб. до 1 млн руб. В итоге спектр участвующих моделей значительно сократился, и господдержка в основном была направлена на машины АвтоВАЗа Lada. В банках признавали, что по другим программам кредитования популярностью пользуются, наоборот, иномарки.

Кроме того, чтобы автомобиль можно было приобрести по программе, его производитель должен заключить корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК, перечень заключивших соглашения пока неизвестен) и набрать 1,4 тыс. баллов. В этом году по программе также действовали дополнительные требования по локализации, которые, по данным “Ъ”, заключались в оснащении машины российским двигателем, системой «ЭРА-Глонасс» или наличии у производителя специнвестконтракта (СПИК). Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям 900 баллов, но достичь уровня в 1,4 тыс. баллов затруднительно без производства двигателя в РФ, говорит источник “Ъ”.

Результат участия в программе теперь будет оцениваться как стоимость переданной в кредит техники на рубль господдержки, причем для субсидий на ДФО введен понижающий коэффициент (0,4).

Для ранжирования банков будет оцениваться этот же показатель, рассчитанный каждым претендентом, исходя из плана — он должен быть не менее 10. При невыполнении плана разницу придется вернуть с учетом ключевой ставки. Прием заявок от банков для участия в программе продлится с 1 до 10 декабря.

Ольга Никитина