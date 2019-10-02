Автокредиты докатились до рисков

Получение автокредитов с нулевым или низким первоначальным взносом является очень популярным у заемщиков. На них в этом году приходилось до 40% новых выдач. Однако эта практика может обернуться для банков серьезными проблемами. По оценкам экспертов, кредит на приобретение машины, которая и выступает обеспечением по нему, является относительно безопасным, если клиент оплатил из собственных средств хотя бы десятую часть покупки. В противном случае из-за быстрого снижения цены на б/у автомобиль при дефолте заемщика стоимость залога просто не покроет кредит.

На повышенные риски в сегменте автокредитования обратили внимание в БКИ «Эквифакс». Согласно исследованию, опубликованному во вторник, в последний год рынок развивался в первую очередь за счет роста автокредитов с минимальными первоначальными взносами или вообще без них.

Если в 2014–2016 годах доля кредитов без первоначального взноса составляла 8–9%, то в настоящее время она достигла 15%.

На кредиты с первоначальным взносом 5% в 2019 году пришлось еще около 25%. Такую высокую долю кредитов с низким первоначальным взносом можно рассматривать как угрозу их качеству, заключают авторы исследования. По данным ОКБ, на кредиты без первоначального взноса приходилось в этом году 18,55% выдач, на кредиты с первоначальным взносом до 5% — 5,38%, с взносом 5–10% — 5,9% выданных ссуд.

Приемлемым с точки зрения рисков в «Эквифаксе» считают минимальный первоначальный взнос в размере 10%. Как поясняет гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, «российская практика риск-менеджмента подтверждает, что уровень риска существенно снижается, если заемщик вносит более 10% от стоимости автомобиля, и практически отсутствует при взносе более 50%».

Еще одной причиной необходимости первоначального взноса на уровне хотя бы 10% является быстрое снижение стоимости машин после покупки.

«В целом после года эксплуатации автомобиль теряет 10–20% начальной стоимости, через два года — 20–40%, через три года — 30–50%»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По данным аналитического агентства «Автостат» за 2019 год, даже лидеры среди автомобилей по сохранению первоначальной стоимости в течение трех лет (стандартный срок автокредита) после покупки теряют более 10% от стоимости. При этом страхование каско, которое чаще всего является обязательным при автокредитовании, по словам господина Волкова, покрывает риски в случае ДТП, но при перепродаже стоимость автомобиля, побывавшего в аварии, снижается относительно среднерыночной цены.

Банкиры поясняют, что на рынке автокредитования зачастую правила игры диктует клиент.

При этом средняя стоимость автомобиля растет, а доходы населения повышаются менее быстрыми темпами, и внесение существенного первого взноса становится непростой задачей для покупателя, отмечает директор департамента автокредитования Русфинансбанка Алексей Бородавин. По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, кредитование с низким первоначальным взносом востребовано при спонтанном решении купить автомобиль либо при желании обладать более дорогой и статусной машиной. Как поясняли в пресс-службе ВТБ, «повышенные риски при минимальном первоначальном взносе компенсируются для банка повышенной ставкой и наличием залога приобретаемого ТС».

Впрочем, если реальные доходы граждан продолжат сокращаться, банки, злоупотребляющие кредитованием с минимальным первоначальным взносом, рискуют получить на балансе значительное число малоликвидных залогов. «Если пять лет назад на этапе сбора длительной просроченной задолженности (90+ через год после выдачи кредита) удавалось собирать 20%, то в настоящее время — на четверть меньше, что говорит об ухудшении качества вновь выдаваемых кредитов»,— поясняет Олег Лагуткин. Как указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, «на рынке много предложений о продаже относительно новых б/у автомобилей без обременения, и в случае дефолтов по автокредитам попытки продать заложенные автомобили приведут к дополнительному снижению их стоимости».

Ксения Дементьева