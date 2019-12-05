Родился в 1979 году. Получил степень магистра по финансам Норвежской школы экономики и делового администрирования, окончил годовой курс по истории в Университете Бергена.

В 2003 году начал карьеру в качестве консультанта в McKinsey & Co. Занимался широким спектром вопросов — от сделок M&A и корпоративных финансов до разработки программ операционной/коммерческой оптимизации и регулятивных стратегий.

В 2010 году перешел в Yara International на позицию вице-президента по продуктовому менеджменту и оптимизации. Позже стал старшим вице-президентом по газовым и промышленным проектам, затем — исполнительным вице-президентом и финансовым директором. В его управлении находились 28 заводов по производству химической продукции и четыре горнорудных проекта в 16 странах.

С июня 2019 года Петтер Остбо — главный исполнительный директор группы «Еврохим».