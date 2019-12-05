9,3 миллиарда рублей составит объем средств, который Минфин будет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период с 6 декабря 2019-го по 14 января 2020 года, сообщило вчера министерство. В предыдущий месяц (с 8 ноября по 5 декабря) этот показатель составлял 11,4 млрд руб. Таким образом, объем покупки сократится на 2,1 млрд руб. и будет заметно ниже майского максимума этого года (16,7 млрд руб. в день). С 15 января Минфин вернулся к приобретению валюты на открытом рынке. До этого в течение четырех месяцев конвертация рублевых допдоходов для снижения волатильности на рынке проводилась через покупку валюты у Банка России.