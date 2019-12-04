Путин выступил против милитаризации космоса

Россия всегда выступала и продолжает выступать против милитаризации космоса, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по военной тематике с руководством Минобороны и предприятий оборонного-промышленного комплекса (ОПК) в Сочи. Однако он добавил, что в нынешних политических условиях стране нужно укреплять орбитальную группировку и ракетно-космическую отрасль в целом.

По словам Владимира Путина, ведущие страны ведут разработки современных космических систем военного и двойного назначения, а также совершенствуют уже имеющиеся технологии. Руководство США при этом «открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции», заявил президент.

«За последние годы состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился, существенно выросли возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении»,— рассказал господин Путин (стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля).

Президент также сообщил, что в нынешнем году завершилось развертывание космического комплекса высокоскоростной связи полного состава на геостационарной орбите. Владимир Путин отметил, что на оборонных предприятиях продолжаются разработки перспективных систем и комплексов.

Напомним, в ноябре Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности России, что ближайшие годы доля современного вооружения в российской армии должна быть доведена до 70%. Он также призвал не допускать сбоев в переоборудовании предприятий ОПК для выпуска современных видов вооружения.