Импорт граничит с рисками

Промышленные предприятия Нижегородской области опасаются падения рентабельности бизнеса из-за действий таможни. Связано это с тем, что участились случаи корректировки таможенной стоимости импортных товаров в сторону увеличения. Влияние роста таможенных сборов настолько велико, что нивелирует другие плюсы от работы в регионе, говорят бизнесмены. Таможня готова к диалогу с предпринимателями и сообщила им об этом в письме, но на встречу с предприятиями представители ведомства не пришли.



Промышленные предприятия Нижегородской области, закупающие сырье или комплектующие для производств из-за границы, обеспокоены участившейся корректировкой таможенной стоимости товаров (цена, от которой рассчитываются таможенные сборы на ввозимый товар). При подаче таможенной декларации на импорт компания указывает цену продукции, но представители таможни со ссылкой на контрольные величины могут увеличить их стоимость. Бизнесу приходится доказывать обоснованность цены, по которой они закупили продукцию, вплоть до обращений в арбитражный суд, и такие инциденты в последнее время участились.

В связи с этим Российско-Германская внешнеторговая палата, Корпорация развития Нижегородской области и промышленники решили провести круглый стол, чтобы обсудить с таможней ситуацию. Однако представители Приволжского таможенного управления на встречу в среду не пришли, прислав собравшимся письмо. В нем говорилось, что таможня ведет «постоянную работу по созданию благоприятных условий для устойчивого развития промышленного производства и внешней торговли в ПФО» и готова к диалогам с участием Торгово-промышленной палаты и консультативного совета при таможне.

Несмотря на то, что диалог с таможней не получился, представители бизнеса все-таки решили высказаться. Как рассказал генеральный директор ООО «Шотт ФП» (подразделение фармупаковки Sсhott Pharmaceutical Packaging в Заволжье) Денис Никитин, если в 2017 году у компании было 11 спорных деклараций, то в 2019-м их уже больше 100. По его словам, теперь корректировка таможенной стоимости в сторону увеличения затрагивает 80–90% ввозимого сырья, аналогов которому в России нет. «Растут расходы, поэтому встает вопрос рентабельности производства», — пояснил господин Никитин. Решения таможни компания вынуждена оспаривать в судах и считает, что такая практика ограничивает развитие бизнеса. Представитель Sсhott говорит, что увеличение таможенной ставки на 10–15% при существующих таможенных пошлинах на сырье в 10% и 14% нивелирует преимущества работы в регионе, где есть доступные энергоресурсы и рабочая сила. Ситуация сказывается и на отношениях с клиентами, не готовыми продлевать контракты из-за растущих цен. Это может привести к тому, что потенциальные инвестиции компания Schott будет направлять в другие быстрорастущие регионы, например в Восточную Европу и Азию, полагает Денис Никитин.

Участившая корректировка таможенной стоимости (КТС) затрагивает зависимое от поставок импортных деталей производство автомобилей, рассказал глава таможенного управления Volkswagen Group Rus Сергей Родин. По его словам, с развитием локализации растет номенклатура ввозимых деталей и таможенная переклассификация ведет к росту издержек. Глава подразделения Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде Марек Смыкал говорит, что в России производится до 50% автокомпонентов для местного производства, остальные ввозят из-за границы, и действия Приволжского управления таможни затрудняют дальнейшую локализацию и могут влиять на объемы производства. «Происходящее дает отрицательный эффект для бизнеса, который теряет выгоду и отказывается от новых проектов, из-за чего локализация пойдет вниз. Проблемы наших поставщиков с таможней могут повлечь корректировки объемов производства. Поставки часто согласованы по минутам, срыв может обернуться катастрофой», — предупреждает господин Марек.

Менеджер по логистике ООО «Язаки Волга» (представительство производителя компонентов Yazaki) Алексей Воронцов сообщил, что большая часть используемых импортных компонентов согласована и завизирована клиентами и в отсутствие местного производства переплачивает конечный потребитель. При этом производители автокомпонентов не могут рассчитать, как будет развиваться бизнес из-за непредсказуемости поведения таможенников, и уже начали терять в деньгах.

Генеральный директор ООО «Аксесс Механизм» японской бизнес-группы Ushin Алексей Жерноклетов добавляет, что отмена беспошлинного ввоза комплектующих для локализованных производств (с осени 2018 года.— “Ъ-Приволжье”) и неполная его компенсация усугубляют ситуацию. «Мы у вас отберем, может быть вернем, но не все, а только 85%. И как объяснить руководству в Европе, что правила, по которым мы работали с 2012 года, сейчас изменились?» — посетовал он.

Управляющий партнер юридической фирмы «Тимофеев / Черепнов / Калашников» Олег Тимофеев констатирует отсутствие ранжирования декларантов с точки зрения специфики бизнеса. «Для автопрома сырьевые поставки лишь часть производства. Но таможня смотрит на это глазами импортера товаров для реализации, для перепродажи. Из решений таможни видно, что автокомпоненты имеют некое двойное назначение, их можно продавать на вторичном рынке. Мы пытаемся доказать обратное», — указывает господин Тимофеев. Но обжаловать решения таможенников сложно, поскольку они основаны на таможенных экспертизах, в которых редко сомневаются суды.

Участники встречи полагают, что решать вопросы придется через обращения в центральный аппарат Федеральной таможенной службы. По их данным, без согласования федерального руководства региональные структуры «боятся сделать малейшее телодвижение» и отмахиваются от бизнеса.

Роман Рыскаль