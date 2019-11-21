Уговор по открытому небу

В американском Конгрессе прошли слушания о судьбе Договора по открытому небу (ДОН) — важного соглашения, позволяющего США, России и еще 32 странам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга с целью контроля над военной деятельностью и укрепления доверия. В администрации Дональда Трампа рассматривают возможность выхода из этого договора под предлогом его нарушения со стороны России. Эксперты призывали конгрессменов не допустить этого. Убедить получилось, однако, не всех.

Слушания были организованы комитетом Палаты представителей по международным делам и Хельсинкской комиссией Конгресса. Председательствовавший на них конгрессмен от штата Массачусетс Уильям Китинг (демократ) во вступительном слове призвал администрацию Дональда Трампа не выходить из ДОН. «С момента вступления этого договора в силу в 2002 году было проведено около 1,5 тыс. наблюдательных полетов, из них одна треть — это полеты США над Россией»,— объявил он. И уточнил:

«В целом американских полетов над территорией России было в три раза больше, чем российских над США».

Напомним, в начале октября стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность выхода США из ДОН и в качестве предлога хотят использовать нарушение этого договора Россией (см. “Ъ” от 8 октября). Американские СМИ позже уточнили, что соответствующий документ был подготовлен бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном незадолго до его отставки и передан Дональду Трампу на подпись. Американские законодатели и союзники США по НАТО тогда возмутились, что столь важное решение было уже почти оформлено без каких-либо консультаций с ними. Состоявшиеся слушания были призваны отчасти восполнить этот пробел. При этом стало ясно, что республиканцы в целом допускают выход США из ДОН, в то время как их оппоненты из Демократической партии скорее хотят сохранить соглашение.

Что такое Договор по открытому небу Читать далее

«Россия уже много лет дерзким образом нарушает этот договор. Мы должны решить, как на это реагировать»,— заявил республиканец из штата Иллинойс Адам Кинзингер. Он назвал претензии к РФ: «Во-первых, российские власти запретили полеты над нелегально оккупированными территориями Абхазии и Южной Осетии. А во-вторых, русские ограничивают наши полеты над военным анклавом Калининград».

Отметим, что на обе претензии Россия ранее отвечала. Противоречия по первому пункту вытекают из политических разногласий. В ДОН записано, что «маршрут полета проходит не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое не является участником договора». Россия считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, к которым применимо это положение. Ограничения же по полетам над Калининградской областью Россия ввела после того, как некоторые члены ДОН (прежде всего Польша), имея право совершать полеты на дальность до 5,5 тыс. км, в основном летали именно над этим регионом, «создавая проблемы для использования воздушного пространства региона и работы аэропорта Храброво».

Демократ Уильям Китинг однако заявил, что ДОН даже с учетом имеющихся разногласий «продолжает служить интересам США и их союзников». «Едва ли не больше всех этот договор нужен Украине,— сказал он.— В 2014 году, после российского вторжения на Украину, США и их партнеры активно использовали договор (для прояснения ситуации на российско-украинской границе.— “Ъ”)». Его поддержал демократ из Миссури Эмануэль Кливер.

«ДОН — это один из столпов обеспечения безопасности в Европе и Евразии. Выход из этого договора был бы большой ошибкой. Очень серьезной. Просто ужасной»,— предупредил он.

На слушания были приглашены три эксперта. И все трое призвали конгрессменов не допустить развала ДОН. Бывший старший директор Совета нацбезопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал (ныне эксперт организации Global Zero) отметил, что в рамках договора военные США и России налаживают связи друг с другом, что может пригодиться «на случай непреднамеренного инцидента».

Научный сотрудник исследовательской службы Конгресса Эми Вульф добавила, что средства национального контроля, прежде всего спутники, не могут считаться полноценной альтернативной ДОН. «Спутники не видят сквозь облака, а самолеты могут пролететь под ними. Спутникам сложно менять маршрут, а самолеты могут делать это быстро. Кроме того, США обычно не делятся с другими странами, даже союзниками, секретной информацией, полученной при помощи спутниковой съемки. А данные с облетов ДОН собираются в одной базе и доступны для всех стран—членов соглашения»,— уточнила она.

В свою очередь, бывший высокопоставленный американский дипломат Дэмиен Лидер предупредил, что выработать альтернативу ДОН быстро не удастся, а потому надо задействовать имеющиеся в рамках этого договора механизмы для урегулирования споров. «С русскими сложно договариваться обо всем, даже о времени обеда. Но надо быть жестким, давать отпор и искать взаимоприемлемые решения»,— призвал он.

Как может выглядеть такой компромисс, участники слушаний не решили. Впрочем, в двух моментах республиканцы и демократы были едины. Во-первых, в том, что нельзя допустить, чтобы решение о судьбе договора принимал Дональд Трамп единолично. Чтобы предотвратить такой сценарий, группа представителей обеих партий под руководством демократа Джима Панетты (Калифорния) в среду, 20 ноября, внесла на рассмотрение Конгресса «Акт о стабильности Договора по открытому небу». Он запрещает президенту выводить страну из этого соглашения без консультаций с законодателями. Нет разногласий между республиканцами и демократами и относительно их оценки действий России. Общее мнение на слушаниях выразил демократ из Нью-Джерси Альбио Сирес: «Пока мы спим, Россия что-то замышляет».

Елена Черненко