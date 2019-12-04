Российский аукционный дом провел первые торги по поручению Смольного

В среду, 4 декабря, состоялись первые электронные торги Российского аукционного дома, проведенные по поручению комитета имущественных отношений Петербурга. Было реализовано четыре коммерческих объекта, расположенных в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградском районах города. Всего в торгах приняли участие 19 претендентов, сообщили в КИО.

Наиболее ожесточенная борьба развернулась за помещение площадью 54,6 кв. м в формате стрит-ритейл на первом этаже жилого дома у метро «Василеостровская». В итоге объект был продан с двукратным увеличением начальной цены — за 26,1 млн. рублей.

Кроме этого, на торгах РАД за 14,7 млн руб. было продано помещение площадью 250,4 кв. м в нежилом здании на Рижском проспекте, за 9,68 млн руб. — площадью 96,6 кв. м в двухэтажной пристройке к жилому зданию рядом с Московским вокзалом и за 8,4 млн руб. — площадью 52 кв. м в формате стрит-ритейл на первом этаже жилого здания на Петроградской стороне.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что РАД был выбран организатором торгов по продаже имущества Петербурга в рамках приватизации. С компанией заключен договор сроком на три года.