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Официальным продавцом госимущества в рамках приватизации в Петербурге выбран РАД

Российский аукционный дом избран организатором торгов по продаже имущества Петербурга в рамках приватизации. Это стало известно после подведения итогов конкурса, объявленного комитетом имущественных отношений Смольного. С РАД будет заключен договор сроком на три года, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках данного соглашения РАД будет осуществлять полный комплекс маркетинговых и рекламных мероприятий по продвижению активов на рынок, размещать информацию об объектах в СМИ, презентовать их на деловых мероприятиях, профильных выставках и ярмарках, а также заниматься поиском заинтересованных покупателей и организовывать торги. Размещаться объекты на продажу будут на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online.

Отметим, что ранее, в 2011-2014 годах, РАД уже организовывал на своей площадке аукционы по приватизации имущества Петербурга. За этот период было реализовано 343 объекта на сумму 1,91 млрд рублей.

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