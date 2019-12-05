Взрыв привел к переезду

Белгородское управление СКР после взрыва бытового газа, приведшего к гибели одного человека, травмам еще шестерых и разрушению восьми из 12 квартир четырехэтажного дома в пригороде облцентра Яковлево, возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной произошедшей поздним вечером 3 декабря трагедии стало неосторожное пользование газовым оборудованием либо его неисправность. По решению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, дом будет демонтирован, на его месте появится сквер, а жильцы получат равноценные по площади квартиры в строящейся пятиэтажке в Яковлево. Все 34 жителя разрушенного здания получат от властей по 30 тыс. руб. на текущие расходы, а Яковлевский ГОК выделит дополнительно по 500 тыс. руб. на каждую квартиру.

Сообщение о взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме на улице Шаландина, 102 в пригороде облцентра Яковлево поступило в белгородский главк МЧС в 20.05 3 декабря. В результате частично была обрушена внешняя стена здания на всех этажах, повреждены восемь квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый. По данным МЧС, в момент взрыва в доме находились 24 человека. Из них 17 были «оперативно» эвакуированы, еще шестеро госпитализированы с различными травмами и ожогами, а Сергей Севрюков 1983 года рождения погиб. «Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены 209 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России 136 человек и 32 единицы техники»,– сообщила пресс-служба ведомства.

Белгородское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Руководитель управления Станислав Захаров рассказал, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного пользования или «нарушения целостности водопроводных систем либо газового оборудования»: «Очагом инициации является квартира на первом этаже. Окончательная версия будет после проведения всех процедур».

Белгородское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Изъята исполнительно-техническая документация на газоснабжение жилого дома, журналы регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ, инструкции, иные документы. Проверяется порядок установки и обслуживания газового оборудования»,– уточнили в ведомстве.

По данным Минстроя РФ, частично разрушенный дом с одним подъездом был построен в 1993 году. На четырех этажах расположены 12 квартир, общая площадь жилых помещений составляет 736,2 кв. м. Дом не признавался аварийным, он с 2011 года находится в управлении ООО «Управляющая компания Жилищник-3». В 2008 году за 231,9 тыс. руб. в здании были отремонтированы и утеплены фасады. В 2017-м проведены работы по ремонту систем водо-, тепло- и электроснабжения, крыши и фасадов, их стоимость не раскрывается. По информации пресс-службы облправительства, дом будет демонтирован, а на его месте разобьют сквер: «Уже подписан комиссионный акт, согласно которому дом не подлежит восстановлению». Как уточнили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе, стоимость демонтажа еще подсчитывается. В доме было зарегистрировано 23 человека, а проживало 34.

По словам губернатора Евгения Савченко, проведшего заседания оперативного штаба и встречи с жильцами дома 3 и 4 декабря, для них организовано горячее питание, а специалисты МФЦ помогают восстановить утраченные документы. Эвакуированным предложили временно поселиться в детском оздоровительном лагере «Прометей» в городе Строителе, но все пока переехали к родственникам. В течение пяти дней пострадавшим выделят восемь квартир из маневренного фонда Яковлево и соседних муниципалитетов для временного проживания.

По словам губернатора Евгения Савченко, проведшего заседания оперативного штаба и встречи с жильцами дома 3 и 4 декабря, для них организовано горячее питание, а специалисты МФЦ помогают восстановить утраченные документы. Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В июле 2020 года, заверил губернатор, все жильцы получат равноценные по площади квартиры в новом доме на улице Северной. «Пятиэтажный дом будет по комфортности даже лучше. При максимально ускоренном строительстве это можно сделать в июле. Это будут не просто голые стены, там должна быть сантехника установлена, вы заносите туда мебель и живете»,– заявил господин Савченко.

По информации пресс-службы облправительства, каждый из жильцов получил по 30 тыс. руб. «на текущие расходы». Это совместные средства правительства и администрации Яковлевского городского округа, однако сумму в пресс-службе призвали «не делить». Правительство региона также направит 1 млн руб. семье погибшего и оплатит его похороны 5 декабря. Кроме того, по 10 тыс. руб. каждому пострадавшему жителю выделит ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова.

Наиболее существенную компенсацию в размере 6 млн руб. (по 500 тыс. руб. на каждую квартиру) до конца недели планирует предоставить принадлежащее ПАО «Северсталь» АО «Яковлевский ГОК». Как уточнили в пресс-службе компании, в доме проживало шесть сотрудников предприятия и один «ветеран ГОКа»: пенсионер находится в реанимации, двое работников в стабильном состоянии лежат в больнице, четверо не пострадали. «Понимая масштабы трагедии, мы решили помочь не только им, но и всем семьям этого дома»,– сообщила пресс-служба ГОКа.

Александр Прытков