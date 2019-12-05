Взрыв привел к переезду

Белгородское управление СКР после взрыва бытового газа, приведшего к гибели одного человека, травмам еще шестерых и разрушению восьми из 12 квартир четырехэтажного дома в пригороде облцентра Яковлево, возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной произошедшей поздним вечером 3 декабря трагедии стало неосторожное пользование газовым оборудованием либо его неисправность. По решению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, дом будет демонтирован, на его месте появится сквер, а жильцы получат равноценные по площади квартиры в строящейся пятиэтажке в Яковлево. Все 34 жителя разрушенного здания получат от властей по 30 тыс. руб. на текущие расходы, а Яковлевский ГОК выделит дополнительно по 500 тыс. руб. на каждую квартиру.
Сообщение о взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме на улице Шаландина, 102 в пригороде облцентра Яковлево поступило в белгородский главк МЧС в 20.05 3 декабря. В результате частично была обрушена внешняя стена здания на всех этажах, повреждены восемь квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый. По данным МЧС, в момент взрыва в доме находились 24 человека. Из них 17 были «оперативно» эвакуированы, еще шестеро госпитализированы с различными травмами и ожогами, а Сергей Севрюков 1983 года рождения погиб. «Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены 209 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России 136 человек и 32 единицы техники»,– сообщила пресс-служба ведомства.
Белгородское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Руководитель управления Станислав Захаров рассказал, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного пользования или «нарушения целостности водопроводных систем либо газового оборудования»: «Очагом инициации является квартира на первом этаже. Окончательная версия будет после проведения всех процедур».
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
«Изъята исполнительно-техническая документация на газоснабжение жилого дома, журналы регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ, инструкции, иные документы. Проверяется порядок установки и обслуживания газового оборудования»,– уточнили в ведомстве.
По данным Минстроя РФ, частично разрушенный дом с одним подъездом был построен в 1993 году. На четырех этажах расположены 12 квартир, общая площадь жилых помещений составляет 736,2 кв. м. Дом не признавался аварийным, он с 2011 года находится в управлении ООО «Управляющая компания Жилищник-3». В 2008 году за 231,9 тыс. руб. в здании были отремонтированы и утеплены фасады. В 2017-м проведены работы по ремонту систем водо-, тепло- и электроснабжения, крыши и фасадов, их стоимость не раскрывается. По информации пресс-службы облправительства, дом будет демонтирован, а на его месте разобьют сквер: «Уже подписан комиссионный акт, согласно которому дом не подлежит восстановлению». Как уточнили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе, стоимость демонтажа еще подсчитывается. В доме было зарегистрировано 23 человека, а проживало 34.
По словам губернатора Евгения Савченко, проведшего заседания оперативного штаба и встречи с жильцами дома 3 и 4 декабря, для них организовано горячее питание, а специалисты МФЦ помогают восстановить утраченные документы. Эвакуированным предложили временно поселиться в детском оздоровительном лагере «Прометей» в городе Строителе, но все пока переехали к родственникам. В течение пяти дней пострадавшим выделят восемь квартир из маневренного фонда Яковлево и соседних муниципалитетов для временного проживания.
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
В июле 2020 года, заверил губернатор, все жильцы получат равноценные по площади квартиры в новом доме на улице Северной. «Пятиэтажный дом будет по комфортности даже лучше. При максимально ускоренном строительстве это можно сделать в июле. Это будут не просто голые стены, там должна быть сантехника установлена, вы заносите туда мебель и живете»,– заявил господин Савченко.
По информации пресс-службы облправительства, каждый из жильцов получил по 30 тыс. руб. «на текущие расходы». Это совместные средства правительства и администрации Яковлевского городского округа, однако сумму в пресс-службе призвали «не делить». Правительство региона также направит 1 млн руб. семье погибшего и оплатит его похороны 5 декабря. Кроме того, по 10 тыс. руб. каждому пострадавшему жителю выделит ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова.
Наиболее существенную компенсацию в размере 6 млн руб. (по 500 тыс. руб. на каждую квартиру) до конца недели планирует предоставить принадлежащее ПАО «Северсталь» АО «Яковлевский ГОК». Как уточнили в пресс-службе компании, в доме проживало шесть сотрудников предприятия и один «ветеран ГОКа»: пенсионер находится в реанимации, двое работников в стабильном состоянии лежат в больнице, четверо не пострадали. «Понимая масштабы трагедии, мы решили помочь не только им, но и всем семьям этого дома»,– сообщила пресс-служба ГОКа.
Совет депутатов Яковлевского района Белгородской области в сентябре 2018 года на избрал своим председателем Ивана Бойченко, который неделю ранее подал в отставку после 16 лет на посту главы райадминистрации.