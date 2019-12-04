Депутаты не поддержали ни одного кандидата в бизнес-омбудсмены Липецкой области

Комитет по экономике липецкого облсовета не поддержал ни одну из двух кандидатур на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе облсовета, члены комитета рекомендовали остальным депутатам не голосовать за кандидатов на ближайшей сессии 12 декабря.

Среди претендентов на должность бизнес-омбудсмена оставались директор юридической компании «Соколов и партнеры» Дмитрий Соколов и президент Открытой предпринимательской гильдии Андрей Корчагин. Ранее свою кандидатуру снял выдвинутый губернатором Игорем Артамоновым бывший начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса обладминистрации Сергей Бугаков, от борьбы также отказался и бывший гендиректор особой экономической зоны «Липецк», ныне директор по стратегическому развитию резидента ОЭЗ ООО «Техна» Иван Кошелев.

Как пояснили в облсовете, на решение депутатов повлияли отрицательные отзывы от предпринимательских объединений, таких как «Опора России», «Деловая Россия», Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Липецкой Дмитрию Соколову и Андрею Корчагину, выдвинутым местными организациями.

О конфликте липецких властей с Борисом Титовым по поводу кандидатуры регионального бизнес-омбудсмена читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников