В администрации Липецкой области запланировали структурную реформу

Комитет липецкого облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению одобрил поправки в региональный закон «О системе исполнительных органов государственной власти», описывающие ряд структурных изменений в администрации Липецкой области. Члены комитета рекомендовали принять поправки на сессии регионального парламента 12 декабря, сообщает его пресс-служба.

В частности, планируется создать президиум областной администрации, который «будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества». Персональный состав президиума будет определять губернатор Игорь Артамонов.

Также планируется слияние нескольких структурных подразделений обладминистрации. Управления малого и среднего бизнеса и экономики объединяются в управление экономического развития. Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного управления передает полномочия управлению внутренней политики. Создается одно новое подразделение — отдел протокола главы администрации области.

Вице-спикер облсовета, председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Владимир Загитов сообщил, что «предполагается оптимизация численности сотрудников, но она пройдет безболезненно»: «Часть сотрудников выйдет на пенсию за выслугу лет, другим предложат свободные вакансии».

Сергей Калашников