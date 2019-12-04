04 декабря, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Завод по переработке пластикового мусора открылся в Нижнем Новгороде

Мощность предприятия позволяет перерабатывать весь пластиковые бытовые отходы региона.

от

Завод «Фантастик Пластик» открыт сегодня на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.


Предприятие создано для переработки вторичного полимера, из которого будут делать пластиковый градулят, используемый для производства пластиковой тары.

После церемонии торжественного запуска производства губернатор Глеб Никитин сказал журналистам, что это завод, который по мощности позволяет переработать весь нижегородский пластик, и даже больше. Глава региона подчеркнул, что речь не только о пластике, который идет с открытого в прошлом году крупнейшего мусоросортировочного комплекса в Дзержинске, но и с других территориальных зон, где работают все регоператоры Нижегородской области.

Предприятие входит в «МАГ Груп». Производительность завода - 15 тысяч тонн ПЭТ-пластика и 7 тысяч тонн полиэтилена в год. Объем инвестиций составил 750 миллионов рублей. На предприятии создано 115 рабочих мест.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Единые правила для нестационарной торговли вводятся в Нижегородской области Срок действия договоров на размещение ларьков возрастет до трех лет.
В плюсе на миллион Бюджет Нижнего Новгорода впервые за десять лет станет профицитным.
Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год будет утвержден с символическим профицитом Депутаты отметили экономию и маневрирование со стороны департамента финансов.
Стоимость проезда на семи частных автобусных маршрутах Нижнего Новгорода повысится с Нового года Для пенсионеров и школьников проезд на этих маршрутах станет дешевле.
Неликвидную недвижимость Нижнего Новгорода предлагают раздавать бесплатно Депутаты и чиновники ищут способы снизить расходы на управление муниципальным имуществом.
Школьная спортивная лига будет создана в Нижегородской области Будут проводиться регулярные соревнования по футболу, баскетболу и волейболу.
Профиль пользователя