Завод по переработке пластикового мусора открылся в Нижнем Новгороде

Завод «Фантастик Пластик» открыт сегодня на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Предприятие создано для переработки вторичного полимера, из которого будут делать пластиковый градулят, используемый для производства пластиковой тары.

После церемонии торжественного запуска производства губернатор Глеб Никитин сказал журналистам, что это завод, который по мощности позволяет переработать весь нижегородский пластик, и даже больше. Глава региона подчеркнул, что речь не только о пластике, который идет с открытого в прошлом году крупнейшего мусоросортировочного комплекса в Дзержинске, но и с других территориальных зон, где работают все регоператоры Нижегородской области.

Предприятие входит в «МАГ Груп». Производительность завода - 15 тысяч тонн ПЭТ-пластика и 7 тысяч тонн полиэтилена в год. Объем инвестиций составил 750 миллионов рублей. На предприятии создано 115 рабочих мест.