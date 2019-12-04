X5 Retail Group добавили налогов

Крупнейшему российскому ритейлеру доначислили почти 1,5 млрд руб. налогов. X5 Retail Group, которая объединяет сети «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка», проиграла спор с налоговой службой в Арбитражном суде Москвы. Претензии ФНС касаются реструктуризации компании, которая началась шесть лет назад. По мнению налоговиков, в результате одной из сделок X5 вывела деньги за рубеж и не заплатила с них налог. Как была организована эта сделка — в справке “Ъ FM”.

X5 Retail Group начала проводить реструктуризацию в 2013 году. Тогда нидерландская головная компания владела несколькими предприятиями, в том числе на Кипре, в Люксембурге и в России. Налоговики заинтересовались одной из сделок: «Перекресток» выкупил более 80% компании «Агроторг» у кипрской Speak Global Limited. Заплатить он должен был почти 83 млрд руб. Но затем выплату заменили на два кредита. После серии сделок внутри группы X5, оказалось, что «Перекресток» должен другой кипрской компании. При этом в России выплаты по этому долгу налогом не облагались: «Перекресток» вычитал проценты по займу из налоговой базы. А за рубежом эти выплаты считались дивидендами и тоже не облагались налогом по соглашению с местными инспекциями. Российские налоговики не согласились с таким подходом и доначислили «Перекрестку» почти 1,5 млрд руб. налогов и штрафов. В налоговой службе посчитали, что реструктуризация не повлияла на работу компаний, которые входили в X5, так что главной целью сделки был уход от налогов.

Насколько это распространенная схема среди российских компаний? И могут ли другие предприятия столкнуться с такими же претензиями налоговой?

Партнер департамента налогов и права компании «Делойт» в СНГ Юлия Орлова говорит, что подобные сделки действительно были очень распространены на российском рынке, и теперь, когда у российских налоговиков больше данных, они могут перейти в наступление: «С учетом вступившей в фазу практической реализации международного обмена информации, у налоговых органов Российской Федерации есть полная картина по тому, как одни и те же доходы или выплаты трактовались в России и за рубежом. И в случае, как у X5, когда с одной стороны это проценты, они учитываются как расход из налоговой базы Российской Федерации. С другой стороны, это дивиденды, и они выводятся из-под налогообложения потому, что это они в иностранном государстве. То есть такие истории постепенно должны отмирать. То, что можно было делать без последствий, без каких-то рисков пять-шесть лет назад, нельзя делать сегодня. Мы будем, наверное, видеть больше и больше подобных кейсов, когда такие принципы реструктуризации оказываются под ударом».

Партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей считает, что беспокоиться стоит всем, кто проводил слияния и поглощения в 2013-2014 годах. Тогда такие сделки, как у X5, были формально законны, хотя и небезупречны, добавляет Степан Гузей: «Да, это было такое довольно эффективное и креативное налоговое планирование. Но когда это случилось, как таковой закон оно не нарушало. Подобные сделки и механизмы реструктуризации были достаточно распространены. Вполне в 2019 году сделки 2014 года могут подпадать под проверки, с точки зрения сроков. С точки зрения сроков рассмотрения, даже если мы сюда закладываем экспертизы, это могут быть сделки 2014 года и, может быть, даже 2013. И с очень большой натяжкой сделки более ранние. Под ударом на сегодня находится любая компания, у которой есть деньги на счетах, которые налоговая служба может изъять. И суды, к сожалению, в этом ее поддерживают.

У бизнеса в настоящий момент отношение к налоговой службе исключительно как к стервятнику.

Потому что цель одна — всеми правдами и неправдами закинуть деньги в бюджет, хоть копейку, хоть рубль, хоть 10 руб.».

В X5 считают, что компания и налоговики по-разному трактуют налоговое законодательство. Ритейлер собирается подавать апелляционную жалобу.

Сергей Гусев