Алешу Никольского ждут в Москве в январе

29 ноября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Оренбург» мы рассказали историю четырехлетнего Алеши из Оренбургской области. У мальчика Spina bifida — грыжа спинного мозга. Алеша уже перенес операцию, теперь ему требуется комплексное обследование специалистов GMS Clinic (Москва). Рады сообщить: вся необходимая сумма (986 400 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 29 ноября 26 511 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Оренбург», «Томск», «Владимир», «Ока», «Лотос», «Иртыш», а также 166 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 37 детям на 22 039 024 руб.